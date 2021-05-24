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الكشف عن 9 آلاف حالة من “العفن الأسود”

الكشف عن 9 آلاف حالة من “العفن الأسود”
http://almnatiq.net/?p=985912
المناطق - نيودلهي

كشف وزير الصناعة الكيماوية بالهند ساداناندا جوفدا، أن السلطات الطبية سجلت حتى الآن أكثر من 8800 حالة إصابة بمرض فطري يعرف باسم «العفن الأسود» Mucormycosis.

وأضاف الوزير: «بعد تحليل مفصل في ولايات مختلفة من البلاد، للعدد المتزايد من حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي، تم تخصيص إجمالي 23680 قارورة من مادة Amphotericin-B المضادة للفطريات وتوزيعها على جميع الولايات اليوم. ويعود السبب في توزيع هذه المادة، إلى تزايد العدد العام للمصابين بهذا المرض الفطري ووصوله إلى 8848 مريضا على مستوى البلاد».

وأشار إلى أن ولاية غوجارات، هي المنطقة الأكثر معاناة من هذا المرض – حيث تم اكتشاف 2281 حالة إصابة بالمرض هناك. كما تم الكشف عن وجود مرضى بالفطر المخاطي في ولايات ماهاراشترا وأندرا براديش وتيلانجانا.

وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة، على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.

وفي وقت سابق قال سفير الهند لدى روسيا داتلا بالا فينكاتيش فارما، إن الأطباء الهنود يتشاورون مع زملائهم من روسيا حول الطرق الممكنة لعلاج داء الغشاء المخاطي.

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