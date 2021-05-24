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أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران
http://almnatiq.net/?p=985918
المناطق - وكالات

عوضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 38 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 %.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

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