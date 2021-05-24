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التجارة : منح 30 ألف سجل تجاري نسائي خلال 2021

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التجارة : منح 30 ألف سجل تجاري نسائي خلال 2021

التجارة : منح 30 ألف سجل تجاري نسائي خلال 2021
http://almnatiq.net/?p=985923
المناطق - الرياض

كشفت وزارة التجارة السعودية في تصريح صحافي أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة منذ بداية العام الجاري 2021م حتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغت 30 ألف سجل تجاري للسيدات في السعودية، تركزت في تفاصيلها على عدة أنشطة مختلفة في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد.

وأوضحت الوزارة، أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة، وتماشياً مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى تفعيل خدمة “أبشر”، الإلكترونية وتحتسب الرسوم بـ 200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي “اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020م، بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري وفق ما ذكرته وزارة التجارة السعودية لـ”العربية.نت” في تصريح صحافي سابق.

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