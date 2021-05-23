إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية تنفذ مبادرة تحت شعار “صباحكم همة” لتحفيز منسوبيها

الدمام _ فتحية العبدالله

نفذت إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية مبادرة تحت شعار “صباحكم همة” لتحفيز وشكر منسوبيها على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية في مكافحة فيروس كورونا من خلال التوعية بالإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.من جهته قدم الدكتور عبدالرحمن أبو داهش مساعد مدير إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية شكره وتقديره للرعاة الداعمين “مؤسسة ميسان للدعاية والاعلان – شركة دانكن دونتس – مؤسسة جو التجارية” بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين في المبادرة وتم تكريمهم على جهودهم المبذولة.