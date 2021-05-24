احدث الأخبار

أولياء الدم يعفون عن الجاني وسط صيحات التكبير والتهليل بتبوك
أبرز المواد
 167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح
أبرز المواد
 إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات من متلقي لقاحي فايزر وموديرنا
أبرز المواد
 استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف
أبرز المواد
 “الجارديان” تفك غموض “انفجار مصنع” إيراني
أبرز المواد
 أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالطائف
أبرز المواد
 مصر تسجل 51 وفاة و1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 ” الموارد البشرية ” تعلن عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم
أبرز المواد
 إدارة الصحة العامة بصحة الشرقية تنفذ مبادرة تحت شعار “صباحكم همة” لتحفيز منسوبيها
المنطقة الشرقية
 تخصيص قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك كمركز للقاحات
أبرز المواد
 إجراء 1756 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم
أبرز المواد
أولياء الدم يعفون عن الجاني وسط صيحات التكبير والتهليل بتبوك

أولياء الدم يعفون عن الجاني وسط صيحات التكبير والتهليل بتبوك

أبرز المواد
167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

أبرز المواد
إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات من متلقي لقاحي فايزر وموديرنا

إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات من متلقي لقاحي فايزر وموديرنا

أبرز المواد
استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف

استقرار جوي عام.. المسند: 28 يوماً تفصلنا عن دخول الصيف

أبرز المواد

” الموارد البشرية ” تعلن عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم

” الموارد البشرية ” تعلن عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم
http://almnatiq.net/?p=985941
المناطق - الرياض

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية التقدم عبر منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ .
وبينت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة “مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية”.

روابط ذات صلة

أولياء الدم يعفون عن الجاني وسط صيحات التكبير والتهليل بتبوك

أولياء الدم يعفون عن الجاني وسط صيحات التكبير والتهليل بتبوك
167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح
إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات من متلقي لقاحي فايزر وموديرنا

إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى فئات من متلقي لقاحي فايزر وموديرنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*