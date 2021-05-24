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أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالطائف

أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالطائف

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أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالطائف

أكثر من 113 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بالطائف
http://almnatiq.net/?p=985948
المناطق - الطائف

قدّمت عيادات “تطمن” في الطائف خدماتها لـ 113439 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.
وأوضحت “صحة الطائف” أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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