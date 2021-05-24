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167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

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167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح

167.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.66 مليار جرعة لقاح
http://almnatiq.net/?p=985958
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 2ر167 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 66ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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