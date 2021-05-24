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“غولدمان ساكس”: النفط سيبلغ 80 دولارا رغم “إمدادات إيران”

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“غولدمان ساكس”: النفط سيبلغ 80 دولارا رغم “إمدادات إيران”

“غولدمان ساكس”: النفط سيبلغ 80 دولارا رغم “إمدادات إيران”
http://almnatiq.net/?p=985986
المناطق - وكالات

توقع “غولدمان ساكس” ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى بالرغم من الاستئناف الممكن للإمدادات الإيرانية من الخام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ الأحد “بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين (من كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة”.

وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.

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