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العنقري: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

العنقري: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

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العنقري: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

العنقري: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»
http://almnatiq.net/?p=985991
المناطق - الرياض

أوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، حسام العنقري، اليوم الاثنين، أن الديوان يقوم بإعداد تقارير قضايا الفساد المالي في المملكة الواردة إليه من هيئة “مكافحة الفساد” والمنظورة لدى النيابة العامة.

ووجه حسام العنقري، خلال تقرير مصور مع “العربية”، الشكر لجهود النيابة العامة والتعاون الكبير بين الديوان العام للمحاسبة من جانب والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من جانب آخر.

وقال “العنقري”، أن الديوان العام للمحاسبة هو الذراع الفني المحاسبي الذي يتولى إعداد التقارير المالية للقضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو القضايا التي ترد من “نزاهة”، لافتًا إلى أن هناك تكامل وتعاون مثمر ومكاتب فنية مشتركة تقوم على تفعيل هذا التعاون.

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