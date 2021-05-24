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“مركز تعزيز الصحة النفسية” يجدد تحذيره من تداول الشائعات حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا

“مركز تعزيز الصحة النفسية” يجدد تحذيره من تداول الشائعات حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا

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“مركز تعزيز الصحة النفسية” يجدد تحذيره من تداول الشائعات حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا

“مركز تعزيز الصحة النفسية” يجدد تحذيره من تداول الشائعات حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=986001
المناطق - الرياض

جدد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحذيره لأفراد المجتمع بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد “كوفيد – 19” وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الصحيّة الصحيحة من مصادرها الرسمية في المملكة.
وأكد المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا غير صحيحة ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وبين المركز أنه يقدم خدمات الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع الذين لديهم خوف أو قلق أو تردد من أخذ اللقاح من خلال مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، وكذلك تطبيق قريبون، مؤكدًا على أهمية تظافر الجهود من الجميع لدحر الشائعات والوصول إلى المناعة المجتمعية والحياة الطبيعية.

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