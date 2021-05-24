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“حجارة وقنابل مسيلة للدموع”.. احتجاجات نادرة في عمان بسبب الأوضاع الاقتصادية
An aerial view shows the Sultan Qaboos Grand Mosque in the Omani capital Muscat on April 9, 2021. (Photo by Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
http://almnatiq.net/?p=986005
المناطق - وكالات

قوبلت احتجاجات متفرقة في عُمان على تسريح العمالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بتعزيزات أمنية كبيرة اليوم الاثنين في ما لا يقل عن مدينة واحدة.

في بعض الاحتجاجات، ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وتُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات العمانيين في مدينة صحار وأمامهم صف طويل من سيارات شرطة مكافحة الشغب.

وأظهرت صور أخرى صفا من رجال الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب بالقرب من مكتب العمل الحكومي في المدينة، على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط. وتظهر صور أخرى فرار عمانيين واعتقال آخرين.

وتتوافق الصور مع معالم معروفة حول صحار، وهي أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من دولة الإمارات المجاورة.

وقال نشطاء على الإنترنت إن احتجاجات متفرقة مماثلة أمس الأحد أدت أيضا إلى تواجد كثيف للشرطة.

إلى ذلك، أقرت وزارة العمل العمانية بهذه التظاهرة في تغريدة على تويتر قالت فيها إنها على علم بتجمع أشخاص هناك لمحاولة العثور على وظائف شاغرة جديدة وحل مشاكل من تم فصلهم من العمل.

ولم يتضح ما إذا كان هناك تسريح كبير للعمال في صحار، التي تضم ميناء رئيسيا وكذلك مصانع لإنتاج الألمنيوم والفولاذ.

ولم تتناول وسائل الإعلام العمانية الخاضعة للرقابة المشددة، وكذلك وكالة الأنباء الحكومية والتلفزيون الرسمي، هذه الاحتجاجات.

كما لم تقر شرطة عمان بتنفيذ أي اعتقالات. ولم ترد وزارة الإعلام العمانية والسفارة العمانية في واشنطن على الفور على مكالمات أسوشيتد برس للتعليق اليوم الاثنين.

وتمثل المظاهرات أول اضطرابات كبرى للسلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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