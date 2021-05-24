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خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

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خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري
http://almnatiq.net/?p=986024

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة.
كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لفخامته في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته – حفظه الله – لذوي الفقيد.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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