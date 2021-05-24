احدث الأخبار

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
أبرز المواد
 رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10318.51 نقطة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يقر تعديلات الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 التحالف: إعادة وتسليم طفل مجند من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية
أبرز المواد
 إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 الصحة: 1157 حالة إصابة جديدة بكورونا 15 حالات وفيات
أبرز المواد
 “التجارة”: تحرير 821 مخالفة للمنشآت التجارية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “حجارة وقنابل مسيلة للدموع”.. احتجاجات نادرة في عمان بسبب الأوضاع الاقتصادية
أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

أبرز المواد
رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية

أبرز المواد
خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

أبرز المواد

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى
http://almnatiq.net/?p=986026
المناطق - وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقتها جماعات “الهيكل” المزعوم التي عبّرت فيها عن ترحيبها باستئناف الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى، وطالبت أيضا بنقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى وزارة الأديان اليهودية، ودعت بشكل علني إلى هدم المسجد الأقصى.
وحمّلت في بيان صحفي اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وطالبت العالمَين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية.
ورأت أن استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في الأوضاع.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية
خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*