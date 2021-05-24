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رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية
http://almnatiq.net/?p=986027
المناطق - وكالات

حققت إيرادات قناة السويس المصرية ارتفاعا في أبريل الماضي لتصل إلى551 مليون دولار مقارنة بـ476 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريح نُشر بالقاهرة اليوم أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 15.8% خلال العام الجاري، مؤكداً أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بأزمة جنوح السفينة “إيفر جيفن”.
وحول مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه حاليا أكد الفريق ربيع أن المشروع لن يؤثر على الحركة الملاحية للسفن ولا على مدة مرورها في القناة، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال التكريك الجارية تحسين حركة الملاحة لزيادة أعداد السفن العابرة وتقليل زمن عبورها.

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