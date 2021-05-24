تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا – حفظه الله – عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.
التعليقات (٠) اضف تعليق