احدث الأخبار

‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان
منطقة عسير
 الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة
أبرز المواد
 تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
أبرز المواد
 رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه لن يؤثر على الحركة الملاحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستعرض أوجه العلاقات الثنائية الرئيس النيجيري
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10318.51 نقطة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يقر تعديلات الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 التحالف: إعادة وتسليم طفل مجند من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية
أبرز المواد
 إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين .. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان

‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان

منطقة عسير
الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة

الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة

أبرز المواد
تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر

تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر

أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

أبرز المواد

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
http://almnatiq.net/?p=986031
المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا – حفظه الله – عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

روابط ذات صلة

الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة

الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة
تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر

تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*