خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا – حفظه الله – عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.