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تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر

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تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر

تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لاستهداف بصاروخ كاتيوشا دون خسائر
http://almnatiq.net/?p=986032
المناطق - وكالات

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في الغرب من محافظة الأنبار غربي العراق اليوم إلى استهداف بصاروخ دون أن تُسفر عنه خسائر تُذكر, وذلك بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.
وأفادت الخلية في بيان لها أن الصاروخ -وهو من نوع كاتيوشا- سقط في محيط قاعدة عين الأسد الجوية.

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