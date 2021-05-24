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الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة

الفيصل يرأس اجتماع مجلس نظارة الوقف ويبحث الخطط الخاصة بأملاك الوقف في جدة
http://almnatiq.net/?p=986037
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة الوقف.
واطلع الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

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