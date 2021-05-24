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‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان

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‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان

‏رفع أكثر من 50 طن من النفايات وتصريف أكثر من 12 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=986038
المناطق - خميس مشيط

صرح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت خلال شهر رمضان المبارك على رفع النفايات المنزلية وذلك من خلال الشركة المتعاقد معها بواسطة 63 ضاغطة بخلاف الشاحنات والآليات والمعدات الأخرى و شركات النقل حيث تم رفع 45300 طن بمعدل 1510 طن يومياً ورفع ‏نحو 4860 طن من النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث وغيره.
وبين الحويطي إلى أنه تم رفع نحو 1350 م٢ من الأنقاض بالإضافة الى إخضاع جميع شوارع المحافظة الرئيسية للكنس الآلي وقد بلغت أطوال الشوارع التي تم كنسها آلياً خلال شهر رمضان 4800كم وبلغت مساحات وأطوال الكنس اليدوي 180 كم٢.
وأضاف المهندس محمد الحويطي أن البلدية عملت على رفع نحو 800 طن ‏من الأتربة والأحجار التي خلفتها مياه الأمطار بشوارع وأحياء المحافظة.
كما أشار سعادة رئيس البلدية الى دور البلدية في أعمال نزح وتصريف مياه الأمطار في المحافظة حيث بين أنه تم نزح وتصريف نحو 7080 طن من ‏مياه الأمطار بأحياء غرب خميس مشيط بالإضافة الى نزح وتصريف نحو 5650 طن من مياه الأمطار بأحياء شرق خميس مشيط.

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