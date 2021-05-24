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بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة

بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة

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بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة

بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة
http://almnatiq.net/?p=986039
المناطق - بيشة

قامت بلدية محافظة بيشة بتركيب مظلات لمنطقة ألعاب الأطفال بحديقة الملك عبدالله الشمالية وحديقة البلدية الجديدة للحماية من أشعة الشمس .

و أوضح رئيس بلدية محافظة بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أنه تم تركيب حماية لمظلات ألعاب الأطفال بالقماش البولي ايثيلين المقاوم للعوامل الجوية المختلفة التي تتميز بالشكل الحديث وأن هناك خطوات قادمة على تظليل بقية ألعاب الأطفال في كافة الحدائق مع وضع خطة تطويرية لتركيب وصيانة كافة ألعاب الأطفال في كافة الحدائق .
وتهدف أعمال التطوير إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتدخل السعادة على قلوبهم، وتساهم في تحسين المستوى الصحي والرياضي لديهم، الأمر الذي يعتبر من الأهداف التي تسعى بلدية بيشة إلى تحقيقها، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .

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