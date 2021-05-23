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جمعية اعلاميي عرعر: عمومية وقبول الحازمي أول عضو والسبيلة مديراً تنفيذيا

جمعية اعلاميي عرعر: عمومية وقبول الحازمي أول عضو والسبيلة مديراً تنفيذيا

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جمعية اعلاميي عرعر: عمومية وقبول الحازمي أول عضو والسبيلة مديراً تنفيذيا

جمعية اعلاميي عرعر: عمومية وقبول الحازمي أول عضو والسبيلة مديراً تنفيذيا
http://almnatiq.net/?p=986040
المناطق - عرعر

عقد مجلس إدارة جمعية إعلاميي عرعر جلسته الخامسة برئاسة أ.ثامر قمقوم وناقش المجلس عددا من الموضوعات على جدول الاعمال أبرزها قبول أول متقدم للحصول على عضوية الجمعية حيث وافق المجلس على قبول الاعلامي عبدالعظيم الحازمي.
كما أقر المجلس اختيار مقر للجمعية في بوليفارد عرعر وتأثيثه وبدء العمل فيه، كما وافق مجلس الادارة على تعيين خلود بنت خلف السبيلة مديرا. تنفيذيا للجمعية.
وأعلن رئيس الجمعية عن عقد جمعية عمومية غير عادية مطلع ذي القعدة القادم إن شاء الله.

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