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الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس ووكلاء جامعة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس ووكلاء جامعة الجوف

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بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة

بلدية بيشة: تركيب مظلات حماية وتطوير مناطق الألعاب في الحدائق العامة

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الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس ووكلاء جامعة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس ووكلاء جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=986041
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، اليوم رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع ووكلاء الجامعة، الذي سلم سموه تقريراً عن الفصل الدراسي الثاني والذي اشتمل على ( إحصائية التعليم الإلكتروني والاختبارات للفصل الثاني، كما استعرض الدكتور الشايع لسمو أمير المنطقة جهود الجامعة في إنشاء مركز لقاح كورونا، والخطة الزمنية لتطعيم منسوبي الجامعة، والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بجامعة الجوف، ومبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أطلقتها الجامعة مؤخرا)
كما اطلع سموه على دليل الخريجين للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ والذي بلغ عددهم ٢٢٦٤ شمل ذلك برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج المنح الداخلية.
كما استعرض سمو أمير منطقة الجوف، ما حققته الجامعة من منجزات في جميع المجالات والأنشطة في إطار خطوات الجامعة الهادفة والطموحة في أن تكون مؤسسة متميزة تقدم تعليم جامعي رائد، مع التركيز على تنمية البحوث العلمية، والتوسع في قنوات التواصل مع المجتمع المحلي لتقديم المزيد من الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعزيز جهود تطوير البيئة المحلية.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الدور الفاعل للجامعة في ظل ما تحظى به الجامعات من دعم لا محدود من قيادة هذه البلاد في سبيل إعداد المخرجات المؤهلة والتفاعل مع مختلف المناسبات والفعاليات.
من جهته أعرب رئيس جامعة الجوف عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه المستمر لأنشطة وبرامج الجامعة .

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