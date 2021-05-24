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المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل: حققنا نسبة جيدة في التحصين تجاوزت٦٠% من أعضاء هيئة التدريس

المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل: حققنا نسبة جيدة في التحصين تجاوزت٦٠% من أعضاء هيئة التدريس

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المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل: حققنا نسبة جيدة في التحصين تجاوزت٦٠% من أعضاء هيئة التدريس

المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل: حققنا نسبة جيدة في التحصين تجاوزت٦٠% من أعضاء هيئة التدريس
http://almnatiq.net/?p=986052
المناطق - حائل

تتواصل حملة “جامعة حائل محصنة” التي أطلقتها الجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي بأهمية أخذ اللقاح من قبل كافة منسوبي الجامعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

أوضح الدكتور فهد بن ظافر القحطاني، عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، والمشرف العام على العيادات الطبية الجامعية، أن حملة #جامعة حائل محصنة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس في المجتمع، عبر رفع نسبة التحصين في مجتمع الجامعة بشكل أساسي، والمجتمع بشكل عام.
وبين أن الجامعة حققت نسبة جيدة في التحصين تجاوزت ٦٠% من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بناء على الإحصائيات الرسمية الواردة من وزارة الصحة، وذلك جزء مما قامت به الجامعة من إجراءات وتدابير في مواجهة فيروس كورونا، عززت الحرص على أخذ اللقاح من قبل كافة منسوبي الجامعة، والحرص على الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تساهم في الحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن الجامعة تقدم اللقاح من خلال العيادات الجامعية، كما خصصت رقم تواصل في العيادات الطبية الجامعية لحجز مواعيد اللقاح، وكذلك تقديم خدمة للرد على الاستفسارات وتلقي الاستشارات، يشرف عليه أطباء العيادات الطبية الجامعية، وكذلك تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تحصين مجتمع الجامعة، يتم من خلالها الاتصال بالذين لم يأخذوا اللقاح؛ لمعرفة أسباب عدم اخذهم للقاح، وتحويلهم إلى الأطباء المختصين في حال وجود استفسارات طبية خاصة بموانع أخذ اللقاح.
ودعا جميع منسوبي الجامعة إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح المتوفر في العيادات الجامعية أو في مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة، تمهيداً للوصول إلى المناعة المجتمعية، ومن خلالها يتم العودة للحياة الطبيعة،
منوهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير اللقاحات بشكل مجاني لجميع المتواجدين على الأراضي السعودية، وتسخيرها لكافة الموارد والإمكانات للوصول إلى النتائج الصحية المأمولة كجزء من محاربة فيروس كورونا.
وثمن متابعة معالي رئيس الجامعة وحرصه على دعم هذه الحملة، للوصول إلى النتائج المرجوة لنحقق مجتمعًا جامعيًّا آمنًا صحيًّا، وأن تكون جامعة حائل محصنة.

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