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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشيد بدور جامعة الحدود الشمالية في منظومة التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشيد بدور جامعة الحدود الشمالية في منظومة التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا

منطقة الحدود الشمالية
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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشيد بدور جامعة الحدود الشمالية في منظومة التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشيد بدور جامعة الحدود الشمالية في منظومة التعليم عن بعد خلال أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=986053
المناطق - الحدود الشمالية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بدور جامعة الحدود الشمالية والتطورات التي تشهدها وما تحقق من إستراتيجيات ونجاح للعملية التعليمية عن بُعد والحفاظ على جودتها خلال جائحة كورونا التي أسهمت في إكمال مسيرة التعليم بأساليب جديدة فاعلة وملائمة للظروف والمعطيات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري, يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، للمعايدة لتهنئة سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك وعرض خطة الفصل الصيفي للتعليم وخدمة المجتمع والخطة الإستراتيجية للجامعة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الجامعة منارة علم ومعرفة لطلابها ولمحيطها لما تسهم به من تنمية معارف ومهارات وكفاءات طلبتها العلمية والعملية، ولما تقدمه من مساهمات في تنمية المنطقة من خلال الشراكات الفاعلة والمثمرة المفيدة، في إطار توجيهات القيادة التي وفرت بسخاء الإمكانات كافة لتطوير التعليم بما يضاهي أفضل مستوياته وفق المؤشرات الدولية.

ودعا سموه لاستثمار فصل الصيف لتمكين طلاب الجامعة وأبناء المنطقة من أسباب التزود بالمعارف والمهارات الملائمة للعصر بالاسترشاد بما تقدمه الجامعات المحلية والدولية العريقة في أوقات الإجازات والفراغ، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه ثمن رئيس الجامعة لسمو أمير الحدود الشمالية اهتمامه ودعمه غير المحدود.

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