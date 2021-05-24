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مسؤول فلسطيني: 380 ألف مقدسي يتعرضون لسياسة التهجير القسري

مسؤول فلسطيني: 380 ألف مقدسي يتعرضون لسياسة التهجير القسري
http://almnatiq.net/?p=986054
المناطق - وكالات

قال مسؤول فلسطيني: إن 380 ألف مقدسي يتعرضون لسياسة التهجير القسري، وجميع مقدساتنا ومؤسساتنا الإسلامية والمسيحية وكل مواطن فلسطيني في القدس مُلاحق من جيش الاحتلال.
وأوضح محافظ القدس عدنان غيث في تصريح له اليوم أن محافظة القدس منطقة منكوبة تستباح ليلَ نهارَ من غلاة المستوطنين وجنود الاحتلال، وهذا المشهد لم يتوقف في يوم من الأيام.
وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك لم يكن يوماً بمنأى عن كل محاولات الانقضاض عليه، واقتحامه، ومنع المواطنين من الدخول إليه، مشيرا إلى أن حي الشيخ جراح أصبح أشبه بشارع الشهداء في محافظة الخليل، إضافة لأحياء أخرى مثل: حي البستان، وبطن الهوى، وغيرها المستهدفة من قبل الاحتلال حتى اللحظة.
وأكد غيث أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب نكبات تلو الأخرى ضد شعبنا، ولم يتوقف يوماً عن ارتكاب أية مجازر ضد أبناء هذا الشعب الذي يواجه هذه الترسانة العسكرية متسلحا بإيمانه وبعدالة قضيته وبإرادته العصيّة على الانكسار.

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