رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يهنئ الوحشي.. ويُشيد بتنظيم المملكة لبطولة الملك سلمان

المناطق- الرياض

هنأ رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش ، عبدالله بن سالم الوحشي بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، مباركاً له ثقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية ومتمنيًا له وللشطرنج السعودي المزيد من الإنجازات المحلية والعالمية.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالإستراتيجيات التي حضر بها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج برئاسة الوحشي من خلال الرؤية المقدمة في ملف الاتحاد، بما يعزز من انتشار رياضة الشطرنج وشعبيتها في المملكة العربية السعودية لتدعم منتخبات المملكة في رياضة الشطرنج في جميع المحافل العالمية .

و أكد أركادي خلال اللقاء المرئي مع الوحشي أن السعودية وضعت اسمها بحروف من ذهب في رياضة الشطرنج الدولية بعد التنظيم الفريد لواحدة من أهم البطولات التي تقع على أجندة الاتحاد الدولي وهي بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج .

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الاتحادين الدولي والسعودي ومستقبل تطور الأداء الفني للكوادر السعودية , لافتاً النظر إلى التميز في إنجازات المملكة من خلال تنظيم أهم الأحداث والمحافل الرياضية العالمية نتيجة للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بقطاع الرياضة والجهود الحثيثة لفرق العمل التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ومتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التي تؤكد أنَّ الرياضة في المملكة تواصل حضورها الزاهي بما يسهم في العمل على تحقيق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030.