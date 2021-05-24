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رئيس لجنة “حقوق الإنسان”: الميثاق ‏العربي هو البوصلة الحقوقية لمواجهة ومعالجة التحديات في الوطن العربي

رئيس لجنة “حقوق الإنسان”: الميثاق ‏العربي هو البوصلة الحقوقية لمواجهة ومعالجة التحديات في الوطن العربي

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رئيس لجنة “حقوق الإنسان”: الميثاق ‏العربي هو البوصلة الحقوقية لمواجهة ومعالجة التحديات في الوطن العربي

رئيس لجنة “حقوق الإنسان”: الميثاق ‏العربي هو البوصلة الحقوقية لمواجهة ومعالجة التحديات في الوطن العربي
http://almnatiq.net/?p=986072
المناطق - وكالات

أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية المستشار جابر المري أن الميثاق ‏العربي لحقوق الإنسان يشكل البوصلة الحقوقية القادرة على مواجهة ومعالجة التحديات التي يواجهها الوطن العربي اليوم.
وناشد المستشار المري في بيان له اليوم -بمناسبة الذكرى السابعة عشرة على قرار مجلس الجامعة العربية باعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان- قادة الدول العربية بالسعي دون توقف في سبيل حماية الحقوق والحريات الإنسانية، داعيا الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق إلى المصادقة عليه لاستكمال العقد الحقوقي العربي.
وأشار “المري” إلى أن رؤية الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده لم تتحقق بالشكل المرغوب رغم قطع شوط طويل في هذا المجال، ‏منبها على أن هناك حقوقا إنسانية لا تزال تُنتهك وغير محمية بالشكل المناسب، مدللا على ذلك بمجموعة من المشاكل التي تضرب العالم العربي، كالنزاعات والحروب والعمليات الإرهابية والتغير المناخي ‏والفقر والبطالة.

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