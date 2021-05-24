أمير منطقة تبوك يواسي أسرتَي الشهيل والحجيلان في وفاة فقيديهما

المناطق- تبوك:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الشهيل في وفاة فقيدهم معالي الشيخ فيصل بن محمد الشهيل كما واسى معالي الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان في وفاة شقيقه صلاح الحجيلان.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأسرتَي الفقيدين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهما أعربت أسرتَي الشهيل والحجيلان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.