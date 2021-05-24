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الزميل ” فواز الحربي ” يحصد جائزة التميز الإعلامي لـ “شتاء السعودية ” في مسار التصوير الضوئي

الزميل ” فواز الحربي ” يحصد جائزة التميز الإعلامي لـ “شتاء السعودية ” في مسار التصوير الضوئي
http://almnatiq.net/?p=986084
المناطق- تبوك:

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن “روح السعودية” عن أسماء الفائزين بـ “جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي”، التي أطلقتها في شهر يناير الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم شتاء السعودية “الشتاء حولك”وفاز بالمركز الثاني في مسار التصوير الضوئي الزميل ” فواز الحربي ” من منطقة تبوك ، إلى جانب عدد من المبدعين في مختلف أفرع الجائزة من مناطق المملكة . وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة أسهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة على المشاركة في تقديم أفضل تغطية عن “موسم شتاء السعودية”، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد دشنت موسم “الشتاء حولك” في أكثر من 17 وجهة سياحية؛ وقدمت من خلاله ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، لاكتشاف التنوع الجغرافي والمناخي الجاذب خلال فصل الشتاء، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية الشيقة التي تلائم كل فئات المجتمع.

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