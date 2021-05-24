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الأمير حسام بن سعود يتفقد متنزه الأمير مشاري وحديقة الشلال بمحافظة بني حسن

الأمير حسام بن سعود يتفقد متنزه الأمير مشاري وحديقة الشلال بمحافظة بني حسن
http://almnatiq.net/?p=986087
المناطق - واس:

قام صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بجولة تفقدية لمتنزه الأمير مشاري وحديقة الشلال بمحافظة بني حسن.

واستمع سموه إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن المتنزه الذي يقع على مساحة مليون متر مربع، تمت زراعة معظمه بالمسطحات الخضراء إلى جانب إقامة الفعاليات المنوعة وألعاب الأطفال، كما تجول في السوق المفتوح الذي يضم أنواع مختلفة من المعروضات من الملبوسات والأواني المنزلية والعطورات والإكسسوارات وغيرها من معروضات الأسر المنتجة.

ثم شاهد سمو أمير الباحة نماذج من عربات (الكرفانات) السياحية التي تمت تهيئتها بكل ما يحتاجه زوار المتنزه فضلاً عن بعض الجلسات المهيئة لاستقبال المصطافين والأهالي.

بعد ذلك وقف على مشروع حديقة الشلال بخيرة، واستمع لشرح من رئيس بلدية بني حسن المهندس أحمد الديلمي عن المشروع الذي يقع على مساحة 22 ألف متر مربع ويضم بحيرتين مائيتين ومسطحات خضراء ومجرى مائيا بطول 200 متر و39 جلسة وممرات وألعاب أطفال ، ومقهى وعشر دورات مياه ، إلى جانب بعض المواقع الاستثمارية لإنشاء مطعم ومقهى.

وأفاد أن تكلفة المشروع بلغت نحو 4 ملايين ريال وتم إنجاز ما نسبته 85% وسيتم افتتاحه مطلع شهر ذي الحجة المقبل بمشيئة الله.

رافق سموه وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط.

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