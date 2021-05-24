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منطقة تبوك

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=986097
المناطق - الرياض:

توقّع المركز الوطني للأرصاد، لحالة الطقس، ليوم غد (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.ش

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