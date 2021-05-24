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“البنوك السعودية” تبين طرق اكتشاف المواقع المحتالة
http://almnatiq.net/?p=986106
المناطق - الرياض:

أبرزت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم (الإثنين)، عددًا من الطرق التي تساعد على اكتشاف المواقع الإلكترونية المحتالة.

وأوضحت اللجنة أن تلك الطرق تتضمّن؛ التأكد من وجود تقنية SSL، وهي علامة قفل بجانب رابط الموقع، في حال عدم وجودها فهذه دلالة عدم موثوقية الموقع.

كما نصحت بمراقبة مواقع المتاجر الإلكترونية من خلال الحسابات المسجلة، مع الانتباه للإشارات الوھمیة التي قد یؤدي النقر علیھا إلى مواقع مشبوهة.

كما أضافت اللجنة أن المقارنة بین الأسعار بشكل دوري، وملاحظة الفرق مع المواقع والمتاجر الأخرى، یساعد في النجاة من الاحتیال.

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