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أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السلحوب

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السلحوب
http://almnatiq.net/?p=986110
المناطق - واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزائهما لأسرة السلحوب بوفاة فقيدهم عزيز بن سعود السلحوب -رحمه الله-.

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي بشقيق الفقيد نايف بن سعود السلحوب عن مواساتهما للجميع, سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتها عبرت أسرة السلحوب عن شكرها لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

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