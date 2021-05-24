وزير الرياضة يصل القاهرة لبحث برامج مشتركة

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المناطق - واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله في مطار القاهرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهندس هاني أبو ريدة.

وتأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من البرامج المشتركة في الجانب الرياضي، إضافة إلى دراسة إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية المتنوعة، التي تخدم جميع الرياضيين في البلدين الشقيقين، كما سيحضر سموه جانباً من منافسات بطولة كأس العرب للصالات، المقامة حالياً في القاهرة.

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