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“الصحة” تفند حدوث وفيات بـ “كورونا” بين المحصنين

“الصحة” تفند حدوث وفيات بـ “كورونا” بين المحصنين
http://almnatiq.net/?p=986125
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وبينت أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفا مقارنة بالأصحاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن.

ولفتت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مضيفة أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

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