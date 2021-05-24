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الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
http://almnatiq.net/?p=986148
المناطق - واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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