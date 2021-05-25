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توقعات بأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق

توقعات بأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=986158
المناطق - مكة المكرمة:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.

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