أمير الحدود الشمالية ينوه بما حققته الأجهزة الحكومية في تقديم الخدمات خلال العيد

المناطق - واس:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بما حققته الأجهزة الحكومية من استمرارية في تقديم الخدمات بالكفاءة المنشودة خلال عيد الفطر المبارك, وما أبداه أبناء المنطقة من تكافل اجتماعي والتزام بالأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالوقاية من عدوى كورونا, جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.



وتطرق سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أهمية وجود التطبيقات الذكية مثل تطبيق توكلنا الذي أسهم في عملية الربط في دخول المنشآت التجارية ونحوها, كما قدم شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية المعنية والفرق التطوعية التي بذلت جهودها الحثيثة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وبين سموه أن جهود الدولة رعاها الله وما حققته في مواجهة جائحة كورونا وما صدر من أنظمة تتعلق بالسماح للمواطنين بالسفر تشير للمزيد من التطورات الإيجابية متى ما التُزم بالأنظمة والإرشادات من قبل أبناء المنطقة والحزم في تطبيقها من قبل الأجهزة الرقابية المعنية.



وأشاد سموه بما تحقق من إجراءات وقائية واحترازية قامت بها وزارة الصحة، وبالتعاون من الجهات ذا العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا وما قامت بها الدولة – رعاها الله – من توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة, داعياً بالوقت نفسه إلى المبادرة في التسجيل وأخذ اللقاح استكمالاً للجهود المبذولة.



وفي ختام الجلسة, سأل سموه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم.