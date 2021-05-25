“المحكمة العليا” تُؤيِّد حُكم القتل تعزيرًا لـ”خاطفة الدمام”

المناطق - الدمام:

أوضحت مصادر أن المحكمة العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتأييد حكم القتـل تعزيراً بحق خاطفة الدمام، والذي أصدرته المحكمة الجزائية بالدمام في شهر محرم الماضي.

وأبرزت المصادر، أن المتهمة الرئيسية في القضية التي أثارت الرأي العام في المملكة، أدينت بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وكانت الخاطفة قد صرحت من قبل أنها ليست نادمة وأنها لم تخطف الأطفال الثلاثة الذين تبنتهم، بل وجدتهم وأحسنت تربيتهم، وأن جوابها لن يتغير وستقول ذلك في ساحة القصاص.

يُشار إلى أن القضية بدأت بعد اكتشاف الجهات المختصة محاولة الخاطفة استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال المختطفين، قبل أن تكتشف ملابسات القضية وأن ثلاثة أطفال لديها ليسوا أبناؤها وأنها اختطفتهم من ذويهم عند ولادتهم.

نقلًا عن “سبق”