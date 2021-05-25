مركز تعزيز الصحة النفسية يعلق على شائعات عدم مأمونية لقاح “كورونا”

المناطق - الرياض:

علق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، على الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس “كورونا”، داعياً إلى عدم تداول معلومات مغلوطة حول اللقاح.

وأكد المركز على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالمملكة، مؤكداً أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا “غير صحيحة”.

وأشار إلى أن تلك الشائعات لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، والتي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، وحرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة.