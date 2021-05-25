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القرية التهامية بمحافظة بيش تجربة بيئية فريدة تجمع الأصالة والتميز

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القرية التهامية بمحافظة بيش تجربة بيئية فريدة تجمع الأصالة والتميز

القرية التهامية بمحافظة بيش تجربة بيئية فريدة تجمع الأصالة والتميز
http://almnatiq.net/?p=986186
المناطق - بيش - فضه عطيف:

تعد القرية التهامية إحدى معالم السياحة التراثية التي تجمع بين أصالة الضيافة التهامية الجيزانية، وتحتوي على مطاعم ومواقع تهدف إلى تعزيز الطلب على المأكولات الجيزانية التقليدية الشعبية الأصيلة في أجواء تجمع البيئة التهامية الأصيلة والتي تجعل تجربة تناول الطعام لديك مميزة جدا وفريدة من نوعها.

تهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا التاريخ الراسخ تقوم فلسفة القرية التهامية على توفير مكان مناسب غني بالتاريخ والتراث وغني بوجبات تهامة جازان  التقليدية اللذيذة التي يعدها طهاة خبراء تحت إشراف المتخصصين في المأكولات الشعبية الجيزانية  الأصيلة التي تتميز بالمأكولات البحرية والاسماك التي تشتهر بها المنطقة والذروة الرفيعة من بيش وعددا من الوجبات المختلفة، والذي يمتاز بموقعه على الطريق الدولي جدة جازان ويقع في شمال محافظة بيش.

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