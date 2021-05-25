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تأجيل مواجهة ضمك ضد الباطن في الدوري

تأجيل مواجهة ضمك ضد الباطن في الدوري
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المناطق - واس:

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، تأجيل مواجهة الباطن وضمك، التي كان من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري المحترفين.

وأوضحت “المسابقات” في بيان لها، أن التأجيل جاء بسبب ظروف الطيران، والتي منعت نادي ضمك من الوصول لمطار القيصومة، لعدم إقلاع رحلته التي كان مقررًا أن تقل بعثة الفريق من الرياض، بعد وصولهم من مطار أبها.

واعتمدت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارين موعداً لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن عند الساعة الـ9 مساءً.

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