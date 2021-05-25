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ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 %

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 %
http://almnatiq.net/?p=986191
المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم، إثر تفاؤل المستثمرين حيال انخفاض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الهند، مما قد يعزز ارتفاع الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 2.02 دولار، أي 3 %، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار، أي 3.9 %، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

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