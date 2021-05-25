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بعد تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود.. “الدواء المصرية” تحذر من المضادات الحيوية

بعد تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود.. “الدواء المصرية” تحذر من المضادات الحيوية

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بعد تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود.. “الدواء المصرية” تحذر من المضادات الحيوية

بعد تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود.. “الدواء المصرية” تحذر من المضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=986218
المناطق - الرياض

شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي، في طريقة الاستخدام السليمة، وذلك بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود.

وحذرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لما يسببه من ضعف المناعة، وقدرة الجسم على مواجهة الميكروبات، إلى جانب أن الميكروب يصبح مقاوما للدواء الأصلي، الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها، ويؤدي للإصابة بالفطر الأسود. وفقاً لـ”الوطن”

وأكدت الهيئة، في بيان أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو استخدامها بشكل خاطئ، يوفر الفرصة للبكتيريا، لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.

وأوضحت أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بدون إشراف الطبيب، قد يعرضهم لآثار جانبية تتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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