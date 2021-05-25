الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم

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أصبح برنارد ارنو الملياردير الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون‏ المختصة ببيع السلع الفاخرة أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ قيمتها 186.2 مليار دولار، ليتجاوز بذلك جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون، وفقا لقائمة فوربس.

وأنفق أرنو 538 مليون دولار في الأشهر الأخيرة لإعادة شراء أسهم في علامته التجارية الفرنسية التي يسيطر عليها هو وعائلته.

وكان الملياردير الفرنسي قد تجاوز إيلون ماسك ثاني أغنى شخص في العالم – مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا وشركة سبيس اكس، بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول البالغة 14 مليار يورو في عام 2021، والتي ارتفعت بنسبة 32٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2020.

أيضًا، في يناير 2021، أبرمت “لويس فيتون” أكبر صفقة تجارية للأزياء الفاخرة من خلال الاستحواذ على أكبر شركة لتصنيع المجوهرات في أمريكا “تيفاني” مقابل 15.8 مليون دولار.

وشهد تكتل الازياء انخفاضا في نمو المبيعات بنسبة 17٪. كما شهدت مجموعة الأزياء انخفاضًا في الإيرادات العضوية بنسبة 16٪ في عام 2020 ، مقارنة بعام 2019 بسبب الأزمة الصحية الخطيرة التي أدت إلى إغلاق متاجر المجموعة ومواقع التصنيع في معظم البلدان على مدى عدة أشهر.

جدير بالذكر أن برنار أرنو هو ملياردير ورجل أعمال فرنسي. وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون ‏ المختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من أكثر من خمسين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي.