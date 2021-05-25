1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات

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كشف رصد لصحيفة مال تحقيق البنوك المدرجة بالسوق المالية 1.68 مليار ريال صافي أرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل من قطاع الشركات بالربع الأول 2021 مقابل 2.47 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة تراجع 31.7%.

وحسب الرصد بلغ إجمالي دخل العمليات بالقطاع 5.73 مليار ريال بالربع الأول 2021 مقابل 6.36 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق وبنسبة تراجع 9.8%.

وفي الوقت ذاته تراجعت المخصصات التي قامت البنوك بتجنيبها مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة من عمليات القطاع، لتصل إلى 1.68 مليار ريال، مقابل 2.47 مليار ريال، وبنسبة تراجع 31.7%.

وحسب الرصد كان بنك الرياض الأكبر من حيث دخل العمليات من قطاع الشركات، وبقيمة 1.10 مليار ريال بعد ارتفاعه بنسبة 2%، تلاه الأهلي السعودي وبقيمة 905.89 مليون ريال، وذلك على الرغم من تراجعه بنسبة 19%، بينما كان الأقل من حيث قيمة الدخل من العمليات بالقطاع بنك الجزيرة وبقيمة 175.37 مليون ريال، وذلك بعد ارتفاعه 19% مقارنة بالربع الأول من 2020.

واستحوذ كل من بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي على 19.3% و15.8% من إجمالي دخل العمليات من قطاع الشركات على التوالي، ليبلغ مجموع حصتهما من الإجمالي 35.06% مقابل 34.51% في الربع الأول 2020.

وقام بنكان من البنوك العشرة باسترداد مخصصات خسائر ائتمانية في قطاع الشركات وبقيمة 460.83 مليون ريال، في حين قامت البنوك الثمانية الأخرى بتجنيب مخصصات بقيمة 2.08 مليار ريال، وكان أكثر البنوك أخذاً لمخصصات خسائر ائتمانية بقطاع الشركات الأهلي السعودي وبقيمة 484.22 مليون ريال، بينما كان الأكثر استرداداً لمخصصات بالقطاع البنك السعودي البريطاني وبقيمة 308.6 مليون ريال.