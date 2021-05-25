احدث الأخبار

1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات
أبرز المواد
 الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية
أبرز المواد
 مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان
أبرز المواد
 مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب
أبرز المواد
 العالم على موعد مع ظاهرة نادرة.. “القمر الدامي العملاق”
أبرز المواد
 تنديد بـ”محاولة الانقلاب” في مالي.. وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن
أبرز المواد
 بعد تسجيل 3 إصابات بالفطر الأسود.. “الدواء المصرية” تحذر من المضادات الحيوية
أبرز المواد
 حريق ضخم في مجمع بتروكيماويات بإيران
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة على الحدود الشمالية ممطرة على المناطق الجنوبية
أبرز المواد
 القرية التهامية بمحافظة بيش تجربة بيئية فريدة تجمع الأصالة والتميز
أبرز المواد
 “الحج” ترد على تساؤلات بشأن وصول أعداد الحجاج إلى 60 ألفًا هذا العام
أبرز المواد
1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات

1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات

أبرز المواد
الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم

الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم

أبرز المواد
خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية

خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية

أبرز المواد
مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

أبرز المواد

1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات

1.7 مليار صافي أرباح البنوك السعودية من قطاع الشركات
http://almnatiq.net/?p=986239
المناطق - الرياض

كشف رصد لصحيفة مال تحقيق البنوك المدرجة بالسوق المالية 1.68 مليار ريال صافي أرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل من قطاع الشركات بالربع الأول 2021 مقابل 2.47 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة تراجع 31.7%.

وحسب الرصد بلغ إجمالي دخل العمليات بالقطاع 5.73 مليار ريال بالربع الأول 2021 مقابل 6.36 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق وبنسبة تراجع 9.8%.

وفي الوقت ذاته تراجعت المخصصات التي قامت البنوك بتجنيبها مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة من عمليات القطاع، لتصل إلى 1.68 مليار ريال، مقابل 2.47 مليار ريال، وبنسبة تراجع 31.7%.

وحسب الرصد كان بنك الرياض الأكبر من حيث دخل العمليات من قطاع الشركات، وبقيمة 1.10 مليار ريال بعد ارتفاعه بنسبة 2%، تلاه الأهلي السعودي وبقيمة 905.89 مليون ريال، وذلك على الرغم من تراجعه بنسبة 19%، بينما كان الأقل من حيث قيمة الدخل من العمليات بالقطاع بنك الجزيرة وبقيمة 175.37 مليون ريال، وذلك بعد ارتفاعه 19% مقارنة بالربع الأول من 2020.

واستحوذ كل من بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي على 19.3% و15.8% من إجمالي دخل العمليات من قطاع الشركات على التوالي، ليبلغ مجموع حصتهما من الإجمالي 35.06% مقابل 34.51% في الربع الأول 2020.

وقام بنكان من البنوك العشرة باسترداد مخصصات خسائر ائتمانية في قطاع الشركات وبقيمة 460.83 مليون ريال، في حين قامت البنوك الثمانية الأخرى بتجنيب مخصصات بقيمة 2.08 مليار ريال، وكان أكثر البنوك أخذاً لمخصصات خسائر ائتمانية بقطاع الشركات الأهلي السعودي وبقيمة 484.22 مليون ريال، بينما كان الأكثر استرداداً لمخصصات بالقطاع البنك السعودي البريطاني وبقيمة 308.6 مليون ريال.

روابط ذات صلة

الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم

الفرنسي برنارد ارنو يصبح أغنى شخص في العالم
خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية

خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية
مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

مع انسحاب القوات الأميركية.. أستراليا ستغلق سفارتها بأفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*