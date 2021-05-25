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وزارة الصناعة: إصدار 83 رخصة صناعية جديدة خلال الشهر الماضي.. 19% لصناعة الأغذية

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وزارة الصناعة: إصدار 83 رخصة صناعية جديدة خلال الشهر الماضي.. 19% لصناعة الأغذية

وزارة الصناعة: إصدار 83 رخصة صناعية جديدة خلال الشهر الماضي.. 19% لصناعة الأغذية
http://almnatiq.net/?p=986244
المناطق - الرياض

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية عن إصدار 83 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل الماضي وبرأس مال يبلغ 1.578 مليار ريال، مقارنة بـ12 ترخيصاً صناعياً خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة بنهاية شهر إبريل وصل إلى 10,029 مصنعاً، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها ما يتجاوز 1,133 ترليون ريال، في حين خلق القطاع خلال هذا الشهر نحو 1,049فرصة وظيفية للسعوديين، فيما بلغ عدد العمالة الوافدين قرابة 4,427 عاملاً،

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن 93%من إجمالي المصانع التي الجديدة كانت ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 90% من التراخيص الجديدة، مبيّناً أن المصانع الجديدة توزعت في 9 مناطق إدارية وحظيت الرياض بأكبر عدد بما يصل إلى 29 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ25 مصنعاً ومكة المكرمة بـ12 مصنعاً.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في نشاط صنع المنتجات الغذائية، تصدرت التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة (19%) من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الشهر وبعدد 16 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ11 مصانع.

وأشار التقرير إلى أن 41 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنمو يقارب الـ200% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبيّناً أن حجم استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال هذا الشهر يبلغ 1.13 مليار ريال، تتصدرها المصانع

العاملة في نشاط صنع منتجات الأغذية ونشاط صنع المواد الكيميائية بعدد 6 مصانع لكل منهما. ويذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.

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