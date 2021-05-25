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بلينكن في إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية

بلينكن في إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية
http://almnatiq.net/?p=986251
المناطق - الرياض

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ثم سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، في إطار جولة تهدف لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقد وصل بلينكن صباح الثلاثاء إلى مطار تل أبيب على الساعة 07:45 صباحا (04:45 ت غ).

بهدف دعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء إلى تل أبيب في زيارة رسمية.

وفي بادئ الأمر سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقد حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في الساعة 07:45 صباحا (04:45 ت غ) بالتوقيت المحلي في مطار تل أبيب.

وعقب هاتين المحطتين يتوجه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيز التنفيذ. وفي ختام جولته يزور بلينكن قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

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