أمير منطقة تبوك يستقبل “العمراني” المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

تبوك- علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء أمس في القصر الحكومي المواطن عوض بن عبيد العمراني الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى. مثمناً سموه للعمراني هذه المبادرة النبيلة ،وعدّ سموه ما قام به المواطن العمراني من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، وقال سموه في حديثه للمواطن العمراني ( بيض الله وجهك وإن شاء الله ماقمت به تلقاه عند ربك بإذن الله وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة ، وعملك النبيل الذي قمت به أنت تفتخر به وأهلك وجماعتك وأنا أفتخر به وكل أهل منطقة تبوك وأنت خير مثال للمواطن السعودي )وبين سمو أمير المنطقة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله – دائماً مايحثون على مثل هذا الأمر لنيل الأجر المضاعف من المولى القدير . من جانبه أعرب المواطن عوض العمراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك .على هذه اللفتة والرعاية الكريمة من سموه واهتمامه المستمر بأهالي المنطقة سائلا المولى القدير ان يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم