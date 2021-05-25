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أكثر من 196 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في القصيم

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أكثر من 196 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في القصيم

أكثر من 196 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن”في القصيم
http://almnatiq.net/?p=986260
المناطق - بريدة

قدم التجمع الصحي بالقصيم خدماته من خلال عيادات “تطمن” لـ 196886 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وتقدم خدمات عيادة “تطمن” من خلال 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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