أمانة الشرقية: ٦٠٪ نسبة انجاز مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام

المناطق - الدمام

تعمل أمانة المنطقة الشرقية حاليا على تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن المشروع عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول 481 متر مربع وبعرض 18 متر مربع، يتضمن كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على عدد 6 ركائز وسطية و2 طرفية و عدد 4 جدران استنادية، وذلك لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز باتجاهي الشمال والجنوب، حيث يحتوي كل اتجاه على مسارين بعرض (3.5) م للمسار الواحد، بالإضافة إلى طرق الخدمة بنفس طول الجسر، كل اتجاه مسارين بعرض (3.3) م للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين بالإضافة لمواقف السيارات.

وسيساهم هذا الجسر في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية، بالإضافة لباقي الجسور بطريق الأمير نايف شمالاً وجنوباً ليكون محورا مستمراً لنقل الحركة من وإلى الدمام، وذلك بعد الانتهاء من الجسر التابع لوزارة النقل الرابط بين طريق الدمام / الرياض وطريق الأمير نايف، ليتم بذلك تخفيف الضغط على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب.

ولفت الى انه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية و50% من الركائز الطرفية للجسر وجاري تركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، مشيرا الى أن نسبة الإنجاز بلغت 60 %

فيما يتم العمل حاليا على استكمال صبيات الخرسانة للركيزة الطرفية A2، واستكمال تنفيذ و تركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، بالإضافة إلى بلاطات الجسر مع العزل المائي للبلاطات، واستكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد وكذلك إنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الجسر نهاية العام الميلادي الحالي، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لتنفيذ طرق محورية بالمنطقة، لتسهيل الحركة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.